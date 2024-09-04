Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan teğmenlere sahip çıktı

Sadettin Tantan, teğmenlerin yemini üzerinde yaratılan algı operasyonuna tepki gösterdi.

"Teğmenlerin yemini üzerinden “üretilen” tartışmalar suni ve faydasızdır." diyen Tantan,

"Geçmişte FETÖ kumpaslarının savunucusu olanların teğmenlere saldırması tesadüfle izah edilebilecek bir durum değildir." dedi.

Tantan'ın konuya ilişkin değerlendirmeleri şu şekilde:

"TARTIŞMALAR SUNİ VE FAYDASIZDIR"

Teğmenlerin yemini üzerinden “üretilen” tartışmalar suni ve faydasızdır. Geçmişte FETÖ kumpaslarının savunucusu olanların teğmenlere saldırması tesadüfle izah edilebilecek bir durum değildir. Basında ve siyasette Türkiye aleyhine konumlanmış sesi çok çıkan güruhun açıklamaları, paylaşımları ülkemizin birlik ve beraberliğine zarar vermeyi temel amaç edinmiştir. Bu güruh milli şuurdan yoksun, kendi menfaatinden başka bir şeyi düşünmeyen güvenlik tehdidi oluşturan bir kitledir.

"TEĞMENLERİN ATATÜRK'E BAĞLILIKLARI SIRADIŞI KARŞILANMAMALIDIR"

Bu güruhun beyanlarına temkinli yaklaşılmalı ve kamuoyunda yer etmemesi sağlanmalıdır. Öte yandan; teğmenlerin Atatürk’e olan bağlılıklarını ifade etmeleri sıradışı karşılanmamalıdır. Her yıl Atatürk’ün Harbiye’ye giriş anmalarında 1283 denilince aynı ruhla “içimizde” diyen Harbiyelilerin, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” demesinden daha normal bir durum olamaz. Aksine; bunu eleştiren ve farklı değerlendirenlerin ne amaç güttükleri sorgulanmalıdır.

"ATATÜRK TÜRKLÜĞÜN VÜCUT BULMUŞ HALİDİR"

Atatürk; binlerce yıllık Türklüğün çelikleşerek vücut bulmuş halidir. Bu gerçeği değiştirmeye çalışanlar Türk Kimliği’ni hazmedemeyen, milli şuurdan yoksun kimselerdir. Vaziyet ne olursa olsun Türk Milleti’nin Atatürk’e olan bağlılığı artarak devam etmektedir ve edecektir!