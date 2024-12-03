Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'dan dikkat çeken uyarı: ​​​​​​​Kerkük'te korunmayan Türk kimliği bu kez Halep’te korunmalı

Suriye'de silahlı muhalif gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmaların sürdüğü bildirildi.

Bu süreçte Türkiye'nin nasıl bir tavır alacağı merak edilirken, Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'dan kritik öneriler geldi. Tantan, Twitter hesabından dikkat çeken paylaşım yaptı.

Tantan'ın paylaşım şu şekilde:

"TÜRK KİMLİĞİ BU KEZ HALEP’TE KORUNMALI"

"Suriye’de yıllardır süren karışıklığın sona ermemesi bölgesel bir sorundur. Türkiye bölgesel lider vasfıyla bu sorunun çözümünde kilit ülke konumundadır.

Son günlerde Suriye’de gelişen olaylara karşı Türkiye’nin itidalli ve kendinden emin yaklaşımını sürdürmesinde yarar vardır. Uluslararası hukukta etkin kontrol sahibi kimse meşru muhatap da odur. Bu nedenle Esad rejiminin kontrolü yitirdiği yerlerde YPG/PKK terör örgütünün veya başka bir terör örgütünün varlığına asla müsaade edilmemelidir.

Türkiye kendi önceliklerine göre hareket ederek terör koridoruna asla izin vermeyecektir. Kendini süper güç olarak adlandıran devletlerin Suriye’de varlık gösterme çabalarına bölge ülkeleri geçit vermemelidir. Bunun için Türkiye liderliğinde bir kalkınma hareketi ortaya konulmalıdır.

İran dışişleri bakanının bugünkü Türkiye ziyareti bu bakımdan önem arz etmektedir. Yakın geçmişte Kerkük’te korunamayan Türk kimliği bu kez Halep’te korunmalı ve kentin özündeki Türk kimliğinin korunması için azami gayret sarf edilmelidir.

Esasen Türkiye; 1926 Ankara Antlaşması’nın, ABD’nin Irak’ı işgal etmesiyle fiilen sona ermesi nedeniyle doğan statü boşluğunun giderilmesi için ivedilikle diplomatik faaliyetler yürütmeli ve bunun Suriye’yi de kapsar bir şekilde yeniden tanzimini sağlamalıdır.

Türkiye’nin emperyalist tuzaklara düşmeden, tarihini ve geleceğini temin altına alacak adımları atması gerekmektedir."

Suriye’de yıllardır süren karışıklığın sona ermemesi bölgesel bir sorundur. Türkiye bölgesel lider vasfıyla bu sorunun çözümünde kilit ülke konumundadır. Son günlerde Suriye’de gelişen olaylara karşı Türkiye’nin itidalli ve kendinden emin yaklaşımını sürdürmesinde yarar vardır.… — Sadettin Tantan (@sadettintantan) December 2, 2024

NE OMUŞTU?

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif güçler, 28 Kasım tarihinden bu yana Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın güçleriyle yoğun çatışmalar yürüttüğü bildirildi. Bu süreçte, silahlı muhaliflerin Halep'e yönelik başlattığı saldırılar, uluslararası medyanın dikkatini çekmiş ve bölgedeki çatışmaların yeniden alevlenmesine neden olmuştu.

HTŞ'nin öncülüğündeki bu saldırılar, Suriye'deki iç savaşın seyrini değiştirebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Çatışmalar, sadece yerel değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde de yankı bulmuş ve çeşitli ülkelerin bu duruma tepkileri merakla izlendi. Halep'teki bu saldırılar, muhalif güçlerin Esad rejimine karşı daha organize bir şekilde hareket ettiğini gösterdi.