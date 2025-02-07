Eski İçişleri Bakanı, Trump tehlikesine dikkat çekti: Türkiye'yi uyardı

Eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump'ın uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyleyen Tantan, "Dünya Trump’tan, Ortadoğu İsrail’den büyüktür." ifadelerini kullandı.

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Trump'ın istikrar ve güven ortamını tehdit ettiğini belirten Tantan şu ifadeleri kullandı:

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Roma Statüsü ile kurulmuş, yargı yetkisini tanıyıp tanımamakta ülkelerin inisiyatif sahibi olduğu, eksikleri olsa da insan hakkı ihlallerine karşı görev icra eden bir mahkemedir. ABD’nin tek başına bu mahkemeyi “yaptırıma” maruz bırakma kararı uluslararası hukuk bakımından mümkün değildir. Trump; dünyayı yok sayarak kendi başına hareket ederek dünyadaki istikrar ve güven ortamını tehdit etmektedir. UCM’nin; Soykırım Sözleşmesi’ne taraf olması sebebiyle dolaylı olarak yargı yetkisini kabul eden İsrail’in devlet başkanı Netanyahu hakkında verdiği yakalama kararı doğrudur ve uygulanmalıdır. Türkiye de bu konuda İsrail’in bölgemizde yarattığı kaosun karşısında, haklının yanında sözde değil özde durmalıdır. Dünya Trump’tan, Ortadoğu İsrail’den büyüktür.