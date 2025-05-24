Eski İçişleri Bakanı 'Türkiye hızla yanıt vermeli' diyerek açıkladı

Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilim savaş noktasına kadar geldi. Türkiye’nin Pakistan ile yakın olması, Hindistan tarafında tepkiyle karşılandı. Hindistan, Türkiye’ye kendi içlerinde çeşitli yaptırımlar uygularken, Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Hindistan’ın Türkiye için yaptığı uyarılar hakkında açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE HIZLA YANIT VERMELİ"

Tantan, Türkiye’nin bu duruma hızla yanıt vermesi gerektiğini belirterek, “Türkiye bir an evvel Zengezur Koridoru’nu açarak bölgedeki ticaret yollarının kendi kontrolünde olacağını dosta da düşmana da göstermeli ve kabul ettirmelidir” ifadelerini kullandı.

Tantan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Hindistan ile Pakistan arasındaki ihtilafta Türkiye sergilediği doğru tutum nedeniyle Hindistan tarafından birtakım tenkitlere maruz kalmaktadır. Türkiye buna hızla yanıt vermeli, bölgesel lider olduğunu ortaya koymalıdır. Zengezur Koridoru’nun açılması bu bakımdan kritik önemdedir. Türkiye bir an evvel Zengezur Koridoru’nu açarak bölgedeki ticaret yollarının kendi kontrolünde olacağını dosta da düşmana da göstermeli ve kabul ettirmelidir. Türkiye bunu yapacak kapasiteye sahiptir. Bu yurt bizim sahip çıkacağız!”