Eski İçişleri Bakanı yeni kurulan dünya düzenini açıkladı. Türkiye’nin olması gereken yeri işaret etti

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor.

Son olarak Rusya Devlet Başkanı Putin’in yeni bir dünya düzeni kurulduğu yönündeki tespiti hakkında konuşan Tantan, tespitin yerinde olduğunu, Türkiye’nin yeni kurulmakta olan düzende güçlü bir konumda olmak için stratejik bir plan çerçevesinde politikalar izlemesi gerektiğini, ancak eğitimde, sağlıkta, savunma sanayide, bilimde, sanayide kat edilmesi gereken çok mesafe olduğunu, bu iktidarın zihniyetiyle de Türkiye’nin yeni dünya düzeninde hak ettiği yerde olamayacağını söyledi.

Türk milletinin “Yeni Dünya Düzeni”nden hakkını alacağını belirten Tantan, “Bu millet, kirli ve kimliksiz siyaseti tasfiye ederek milli kimliğimizi siyasetin merkezine yerleştirecektir. Bu yurt bizim sahip çıkacağız!” ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLETİ; “YENİ DÜNYA DÜZENİ”NDEN HAKKINI ALACAK"

Tantan, sosyal medya platformu X’de yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Rusya Devlet Başkanı Putin’in yeni bir dünya düzeni kurulduğu yönündeki tespiti yerindedir. Türkiye yeni kurulmakta olan düzende güçlü bir konumda olmak için stratejik bir plan çerçevesinde politikalar izlemelidir. Ancak günümüz politikalarının şahsi çıkarlar ve günlük ihtiyaçlar düzeyinde olduğu gerçeği ülkemizin geleceğini tehdit etmektedir. Bu tehdidin bertaraf edilmesi için siyasi zihniyetin değişmesi, Türk kimliğinin siyasetin merkezine yerleşmesi gerekmektedir. Eğitimde, sağlıkta, savunma sanayide, bilimde, sanayide kat edilmesi gereken çok mesafe vardır. “Giderlerse gitsinler” mantığıyla gençlerimizin yurtdışına gitmesine kayıtsız kalan bir siyasi zihniyet Türkiye’yi hak ettiği yere taşıyamaz. Türk milleti; “Yeni Dünya Düzeni”nden hakkını alacak, kirli ve kimliksiz siyaseti tasfiye ederek milli kimliğimizi siyasetin merkezine yerleştirecektir. Bu yurt bizim sahip çıkacağız!”