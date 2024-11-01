Eski İçişleri Bakanı’ndan Erdoğan’a dava tepkisi. Erken seçim çağrısı yaptı

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Erdoğan’ın İmamoğlu ve Özgür Özel’e açtığı davalar hakkında sosyal medya platformu X’den açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açtığı davalar nedeniyle tepki gösteren Tantan, erken seçim çağrısında bulundu.

"TANTAN'DAN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI"

Tantan yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Siyaseti yargı yoluyla dizayn etmeye çalışmak kimseye fayda sağlamaz. Cumhurbaşkanı’nın Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na karşı açtığı davalar siyasetin yakın gelecekte daha da kutuplaşacağını ortaya koymaktadır. Oysaki Türkiye’nin kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacı vardır. Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Hristodulidis, 30 Ekim’de Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşerek Ada’daki Türk varlığının tasfiyesi için çalışırken, Suriye’de bir terör devleti kurulmak istenirken, Ege Adaları’ndaki Türk egemenliği yok edilmek istenirken Türk Siyaseti’nin birbirine düşmüş hali ülkemizi zayıflatmakta, düşmanlarımızı sevindirmektedir. Türkiye kutuplaşan siyaseti tasfiye ederek ülkemizin karşı karşıya kaldığı tehditleri bertaraf edecek siyasi zihniyeti inşa etmeli, göreve getirmelidir. Bu da ancak erken seçimle mümkündür. Yerel seçimlerden 1’nci parti olarak çıkan CHP’nin seçim sonrası adeta en çok oy alan parti olduğunu yoksayarak liderlik sergilememesi siyasi bir boşluk doğurmuştur. Toplumu kucaklayacak, toplumun sorunlarını giderecek, yurdumuza sahip çıkacak, Türk Kimliği’ni siyasetin merkezi yapacak irade Yurt Partisi’nde mevcuttur. Bu yurt bizim sahip çıkacağız!”

Siyaseti yargı yoluyla dizayn etmeye çalışmak kimseye fayda sağlamaz. Cumhurbaşkanı’nın Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na karşı açtığı davalar siyasetin yakın gelecekte daha da kutuplaşacağını ortaya koymaktadır. Oysaki Türkiye’nin kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacı vardır.… — Sadettin Tantan (@sadettintantan) November 1, 2024

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK, KCK terör örgütü mensupluğuna üye olma suçlamasından tutuklanmış yerine de yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un atandığı duyuruldu.

Yaşanan olaya muhalefet kanadından büyük tepki geldi. CHP, Esenyurt meydanda toplanma çağrısında bulundu. Olayın ertesi günü Esenyurt Belediyesi önünde büyük bir miting düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Belediyesi önünde yaptığı konuşmadaki ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan Erdoğan, İmamoğlu için 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.