Eski İçişleri Bakanı'ndan iktidara şok çağrı. 'Bunu yapmak zorundasınız!'

Yurt Partisi lideri İçişleri eski Bakanı Sadettin Tantan, Türkiye’nin stratejiden yoksun dış politikasının Merkel’in son açıklamalarıyla bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çekti. Merkel’in Suriyeli sığınmacılar konusunda Türkiye’yi yönetenleri 3 milyar Euro karşılığında ikna ettiğine dair açıklamasının tam bir skandal olduğunu belirten Tantan, “Değil 3 milyar Euro’ya, sonsuz milyar Euro için bile ülkemizin demografik yapısının bozulmasına asla izin verilemez” dedi.

Türkiye’nin derhal bu yanlıştan dönmesini isteyen Tantan iktidara çağrıda bulunarak, “Gerekirse verilen parayı da iade ederek hem itibarını hem de demografisini eski haline getirmelidir” diye konuştu.

Öte yandan HTŞ’nin Halep’e girmesinin Suriye krizinin daha da derinleşmesine yol açacağını vurgulayan Sadettin Tantan bu konuda da şu değerlendirmeyi yaptı:

HALEP’İN TÜRK KİMLİĞİ KORUNMALI

“Suriye’deki siyasi istikrarsızlık Türkiye’nin menfaatlerine terstir. Türkiye’nin Arap Baharı’nda izlediği Suriye politikasının iflas ettiği ayan beyan ortadayken artık bu politikadan dönülerek Suriye politikasında yeni bir sayfa açılması zaruri bir hâl almıştır. Halep tarihi itibariyle bir Türk kentidir. Türkiye HTŞ’nin Halep’te bu kimliği yok etmesine müsaade edilmemeli, Türkiye kalkınma hareketini ortaya koyarak bölge ülkelerine liderlik etmelidir.”