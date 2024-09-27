Eski imamı öldürüp uçuruma attılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eski imamı öldürüp uçuruma attılar

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde kamyonet kazasında öldüğü süsü verilen eski imamın cinayete kurban gittiği belirlendi. Olayla ilgili yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Köprülü Mahallesi Hacı Beleni mevkiinde bir vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bir kamyonetin yamaca çarpmış vaziyette durduğunu içinde de kimsenin olmadığını ihbar etti.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yol kenarında yamaca çarpmış şekilde bulunan 07 NH 901 plakalı kamyonetin yaklaşık 30 metre yakınında uçurumdan atılmış vaziyette Mustafa Keyik'in (46) cansız bedeni bulundu.

Olay Yeri İnceleme ekibi tarafından yapılan incelemelerde Mustafa Keyik'in av tüfeği ile kafasının arkasından vurularak öldürüldüğü, kaza süsü verilmek istendiği belirlendi.

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Gündoğmuş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde eski imam olduğu öğrenilen Mustafa Keyik'in cinayete kurban gittiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sonucunda cinayetle ilgisi olduğu belirlenen 7 kişi gözaltına alınarak jandarmadaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye çıkarılan 7 kişiden 4 ‘ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Melek S., amcası Fedai S. ve kuzeni Tolga S. tutuklandı.

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