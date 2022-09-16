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David Beckham Elizabeth'in naaşını görebilmek için 12 saat kuyrukta bekledi

Eski futbolcu David Beckham, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in başkent Londra'daki Westminster Hall'de halkın ziyaretine açılan tabutunu görmek isteyenlerin oluşturduğu kuyrukta görüldü.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 19:34
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Eski İngiliz futbolcu David Beckham Elizabeth'in naaşını görmek isteyenler arasında yer aldı

David Beckham Elizabeth'in naaşını görebilmek için 12 saat kuyrukta bekledi
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İngiliz halkının, Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşını görmek için beklediği kilometrelerce uzun kuyrukta 47 yaşındaki eski futbolcu David Beckham da bekledi.

TAM 12 SAAT KUYRUKTA BEKLEDİ
Kalabalığı hesaba katmayan İngiliz futbolcu, 12 saat boyunca naaşı görebilmek için sıra bekledi. 2. Elizabeth'e saygılarını sunduktan sonra ayrıldı.

Kuyrukta bekleyen bir kişi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuyruk şimdi David Beckham'ı fotoğraflamaya çalışan ve aslında ilerlemeyi unutan insanlarla dolu. Bu delilik! Onun için biraz üzülüyorum ama o bunu çok iyi karşılıyor. Yine de neredeyse 12 saattir kuyrukta olduğumuzu unutturdu bana." ifadesini kullandı.

HAYRANLARINA DONUT ISMARLADI
Öğleden sonra geldiğinde çok dikkat çekmeden sırada kalabileceğini düşündüğünü dile getiren David Beckham,"Saat 2'de gelmenin biraz daha sessiz olacağını düşünmüştüm. Yanılmışım" dedi. Sıra boyunca dikkat çekmeye devam eden Beckham, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarına donut ısmarladı.

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