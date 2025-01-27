Eski Interli oyuncu uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı

Kaynak: AA
Eski Interli oyuncu uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı

İtalya'da Roma ve Inter'de de forma giyen Belçikalı futbolcu Nainggolan, Antwerp limanında gerçekleştirilen uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin yapılan soruşturmanın bir parçası olarak tutuklandı

De Telegraaf gazetesindeki haberde, Nainggolan'ın Güney Amerika'dan Avrupa'ya Antwerp limanında gerçekleştirilen uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin yapılan soruşturmanın bir parçası olarak tutuklandığı belirtildi. Haberde, devam eden soruşturma kapsamında 30'dan fazla evde arama yapıldığı da aktarıldı.

İTALYA'NIN ÜNLÜ TAKIMLARINDA OYNADI

İtalya'da Cagliari, Roma ve Inter, Belçika'da Antwerp gibi takımlarda oynayan 36 yaşındaki Nainggolan, sezon başında üçüncü lig ekibi Lokeren-Temse'ye transfer oldu.

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