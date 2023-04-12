Eski IPhone sahipleri dikkat. Hemen yükleyin

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Apple eski iPhone kullanan ve aktif güncelleme alamayan kişiler için güvenlik güncellemesi içeren yeni sürümü yayınladı.

Yeni yayınlanan sürüm, iki farklı güvenlik açığının giderilmesini içeriyor. IOSurfaceAccelerator ve WebKit olarak açıklanan bu sorunlar iOS 15.7.5 ile çözüldü.

Güncellemeyi alan iPhone sahiplerinin vakit kaybetmeden güncellemeyi yapması bekletmemesi gerektiği aktarılıyor.

Yeni sunulan sürüm iPhone 6s, iPhone 7, 1. nesil iPhone SE, iPad Air 2, 4. nesil iPad mini ve 7. nesil iPod Touch için sunuldu.