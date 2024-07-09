Eski iş ortaklarını vurdu, ardından intihara kalkıştı

Kaynak: DHA
Eski iş ortaklarını vurdu, ardından intihara kalkıştı

Gaziantep’te Mustafa Yılmaz, alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu eski iş ortakları ve kayınbiraderleri Mustafa ve Ali Kahraman’ı tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı.

Ağır yaralanan enişte ve iki kayınbiraderi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, öğleden sonra 75’inci Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Tatlıcı dükkanları bulunan Mustafa ve Ali Kahraman kardeşlerin iş yerine, eski iş ortakları ve aynı zamanda enişteleri olan Mustafa Yılmaz geldi. Aralarında borç-alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Mustafa Yılmaz, tabancayla kayınbiraderlerine ateş etti. İki kardeş vurularak yere yığılırken, Yılmaz da kendini vurarak intihara teşebbüs etti.

Çevredeki esnafın ihbarı üzerine ekipler sevk edildi

Silah seslerini duyan çevredeki esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Mustafa ve Ali Kahraman kardeşler ile Mustafa Yılmaz, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Üç kişinin de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

78701-1.jpg

78701-2.jpg

78701.jpg

Son Haberler
Anelka'ya öyle bir teklif yapmışlar ki. Büyük skandal ortaya çıktı Spor
Anelka'ya öyle bir teklif yapmışlar ki. Büyük skandal ortaya çıktı
Wimbledon'da dev eşleşme Spor
Wimbledon'da dev eşleşme
Muş’ta çekirge istilası: Ekili alanlar risk altında Yerel Haberler
Muş’ta çekirge istilası: Ekili alanlar risk altında
Biraya dev zam. Bugünden itibaren geçerli olacak Gündem
Biraya dev zam. Bugünden itibaren geçerli olacak
Niğde’de şantaj çetesine jandarmadan darbe Yerel Haberler
Niğde’de şantaj çetesine jandarmadan darbe
Çankırı’da şiddetli yağış sonrası su baskınları Yerel Haberler
Çankırı’da şiddetli yağış sonrası su baskınları
Isparta'da gölete giren 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti Yerel Haberler
Isparta'da gölete giren 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti