Eski iş ortaklarını vurdu, ardından intihara kalkıştı

Ağır yaralanan enişte ve iki kayınbiraderi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, öğleden sonra 75’inci Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Tatlıcı dükkanları bulunan Mustafa ve Ali Kahraman kardeşlerin iş yerine, eski iş ortakları ve aynı zamanda enişteleri olan Mustafa Yılmaz geldi. Aralarında borç-alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Mustafa Yılmaz, tabancayla kayınbiraderlerine ateş etti. İki kardeş vurularak yere yığılırken, Yılmaz da kendini vurarak intihara teşebbüs etti.

Çevredeki esnafın ihbarı üzerine ekipler sevk edildi

Silah seslerini duyan çevredeki esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Mustafa ve Ali Kahraman kardeşler ile Mustafa Yılmaz, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Üç kişinin de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili polis inceleme başlattı.