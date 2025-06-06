Eski iş yerinin önünde kendini yakmaya çalıştı

Kaynak: DHA

İstanbul Pendik’te bir kadın eski iş yerinin önünde kendisini yakmaya çalıştı. Parasını alamadığı için kendisini yakmaya çalışan vatandaşı polis ikna etti.

Pendik’te eski çalıştığı iş yerinden parasını alamadığını iddia eden N.A., üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istedi. Polisin ikna ettiği kadın, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Velibaba Mahallesi Timurhan Sokak'taki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Eski çalıştığı iş yerinden parasını alamadığını iddia eden N.A., benzin dökerek kendisini ve iş yerini yakmakla tehdit etti. Polis, 1 saat süren çalışmayla kadını ikna ederken Sağlık ekipleri tedbir amaçlı N.A.'yı hastaneye götürüldü.

Son Haberler
Kuzey Kore daha önce yan yatan gemiyi denize indirmeyi başardı
Kuzey Kore daha önce yan yatan gemiyi denize indirmeyi başardı
Türkiye’deki fiyatlara isyan edenler soluğu Yunan adalarında aldı: Vize kuyruğu metrelerce uzadı
Türkiye’deki fiyatlara isyan edenler soluğu Yunan adalarında aldı: Vize kuyruğu metrelerce uzadı
Alexandru Maxim rekorları altüst etti!
Alexandru Maxim rekorları altüst etti!
Yılmaz Özdil tavsiye etti: AKP'nin sezon finalini görmek İsteyen izlesin
Yılmaz Özdil tavsiye etti: AKP'nin sezon finalini görmek İsteyen izlesin
Otomobil satışlarında aslan payı elektrikli ve hibrit modellerde
Otomobil satışlarında aslan payı elektrikli ve hibrit modellerde