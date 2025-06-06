Eski iş yerinin önünde kendini yakmaya çalıştı

Pendik’te eski çalıştığı iş yerinden parasını alamadığını iddia eden N.A., üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istedi. Polisin ikna ettiği kadın, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Velibaba Mahallesi Timurhan Sokak'taki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Eski çalıştığı iş yerinden parasını alamadığını iddia eden N.A., benzin dökerek kendisini ve iş yerini yakmakla tehdit etti. Polis, 1 saat süren çalışmayla kadını ikna ederken Sağlık ekipleri tedbir amaçlı N.A.'yı hastaneye götürüldü.