Eski İsrail Savunma Bakanı Gantz’tan Netanyahu’ya “birlik koalisyonu” çağrısı

Eski İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, “Gazze’de tutulan rehinelerin serbest bırakılması için muhalefet partileriyle geçici bir birlik koalisyonu kurulmasını” önerdi.

Eski İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya “Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılmasına yardımcı olmak amacıyla muhalefet üyeleriyle birlikte geçici bir birlik koalisyonu kurulmasını” önerdi. Netanyahu’nun rakibi olmasına rağmen savaşın ilk günlerinde hükümete katılan Gantz’ın koalisyon önerisinin, aşırı sağcı partileri devre dışı bırakacağına ve rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşma sağlayacağına ilişkim yorumlar yapıldı.

Netanyahu hükümeti, savaşın bitirilmesine ve Hamas ile olası bir anlaşmaya karşı çıkan aşırı sağcı üyelerin desteğine dayanıyor.

Gantz, “Sesini duyuramayan rehineler adına buradayım. Ağlayan ve bu hükümette kimse tarafından dinlenilmeyen askerler adına buradayım” dedi.

“DEVLETİMİZİN GÖREVİ, HER ŞEYDEN ÖNCE YAHUDİLERİN VE TÜM VATANDAŞLARIN HAYATLARINI KURTARMAKTIR”

Gantz ayrıca, “Devletimizin görevi, her şeyden önce Yahudilerin ve tüm vatandaşların hayatlarını kurtarmaktır” diye belirterek, “muhalefet partisi liderleri Yair Lapid ve Avigdor Lieberman'ı da bu teklifi değerlendirmeye” çağırdı.

Muhalefet liderleri Lapid ve Lieberman, daha önce Netanyahu liderliğindeki herhangi bir hükümete katılmayı reddetmişti.

Öte yandan Netanyahu hükümeti, dini seminer öğrencilerinin askere alınmasını öngören yasa tasarısı nedeniyle ultra Ortodoks Yahudi partilerin desteğini kaybetti. Bu nedenle hükümet, parlamentonun yaz tatilinin ardından çökme riskiyle karşı karşıya.

BEN GVİR, GANTZ’IN ÖNERİSİNE KARŞI ÇIKTI

Gantz’ın planının başarıya ulaşması halinde geri planda kalabilecek olan Netanyahu hükümetinin içinde yer alan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, bu plana karşı çıktı. Ben Gvir, yaptığı açıklamada, “Sağcı seçmenler sağcı bir politika seçti, Gantz'ın politikasını, merkezci bir hükümeti, Hamas ile teslimiyet anlaşmalarını değil, mutlak zaferi seçti” dedi.

NETANYAHU HÜKÜMETİ, ARTAN KAMUOYU BASKISIYLA KARŞI KARŞIYA

Netanyahu hükümeti, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi için artan iç baskı ile karşı karşıya kaldı. Tel Aviv başta olmak üzere pek çok şehirde, rehinelerin serbest bırakılmasını talep eden hükümet karşıtı kitlesel protestolar düzenleniyor.

Bu protestolar, Netanyahu'nun güvenlik kabinesinin bu ayın başlarında Gazze'deki saldırıyı genişletme ve Filistin topraklarının en büyük şehrini ele geçirme planlarını onaylamasından bu yana yoğunlaştı.