Eski işyerinin deposuna girerek hırsızlık yaptı

Kaynak: İHA
Eski işyerinin deposuna girerek hırsızlık yaptı

Samsun’da bir kişi eski işyerinin deposuna girerek hırsızlık yaptı. Polis ekiplerinin yakaladığı şüpheli tutuklanırken 75 bin liralık musluk bataryası çaldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İ.İ. isimli şahıs, geçmişte çalıştığı işyerinin deposuna gece saatlerinde girerek 24 adet musluk bataryasını çaldı. Çalınan malzemenin yaklaşık değerinin 75 bin TL olduğu belirlendi.

İşyeri sahibinin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları ve saha çalışmalarıyla hırsızın kimliğini kısa sürede tespit etti. Zanlının, işyerinin eski çalışanı İ.İ. olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan İ.İ., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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