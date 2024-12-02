Eski İYİ Partili vekil CHP'ye katılıyor

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Eski İYİ Partili vekil CHP'ye katılıyor

Eski İYİ Partili Ümit Özlale, CHP'ye katılacağını duyurdu.

Eski İYİ Partili Ümit Özlale, CHP'ye katılacağını duyurdu. Sözcü TV programında Özlem Gürses'in 'CHP'ye mi yarın geçiyorsunuz?' sorusuna Özlale, "evet" cevabını verdi.

Parti rozetinin daha netleşmediğini belirten Özlale, "Bir kaç görüşme yaptık. Bundan sonra kalkınma ve ekonomi alanında bilgilerimi tecrübelerimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermek istiyorum. Burada mümkün olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Akşener'in görevi bırakması ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Yoluna bağımsız olarak sürdüren Özlale, tercihini açıkladı. Özlale, CHP'ye katılacağını duyurdu.

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