Tercan'ın oğlu ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkan Yardımcısı Bülent Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören babasının tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.

Tercan, babasının cenazesinin yarın Karşıyaka ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından Çeşme'de defnedileceğini kaydetti.

Uzun yıllar İzmir Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Dernekleri Birliği Başkanlığı da yapan Tercan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15, 16 ve 19. dönemlerde İzmir'den milletvekilliğine seçilmişti.