Eski İzmit Belediye Başkanı Sefa Sirmen hastaneye kaldırıldı

Tedaviye hızlı yanıt veren Sirmen, durumunun düzeldiğini açıkladı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen, kan değerlerindeki ani düşüş nedeniyle İstanbul Ataşehir'de bulunan bir hastanede acilen tedavi altına alındı. Sirmen, yapılan kan takviyeleri sonucu değerlerinin yükselmeye başladığını belirtti.

SİRMEN'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Sirmen yaptığı açıklamada, "Kan değerlerimin aşırı düşmesi nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldım. Tüm arayan ve destek olanlara teşekkür ediyorum. Özellikle hastanede ziyaretime gelerek yakından ilgilenen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e ayrıca minnettarım" ifadelerini kullandı.

TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Sirmen'in sağlık durumunun stabil olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalelerin olumlu sonuç verdiği ve hastanın genel durumunun iyiye gittiği bildirildi.