Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi hayatını kaybetti

Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Galip Mendi hayatını kaybetti. Mendi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cüler tarafından rehin alınmıştı.

Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Galip Mendi hayatını kaybetti. Mendi, bir süredir İzmir’de hastanede tedavi görüyordu. Mendi’nin cenazesinin Ankara’da düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi.

Emekli Orgeneral Mendi, Jandarma Genel Komutanlığı yaptığı dönemde yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ’cüler tarafından rehin alınmıştı. Mendi’yi rehin alan isim kendi Emir Subayı ve Konya Jandarma Genel Komutanıydı. Ertesin gün kurtarılan Mendi, 2 gün sonra tansiyon ve sapazm şikayetiyle GATA’da tedavi altına alındı.

GALİP MENDİ KİMDİR?

1970 yılında asteğmen rütbesiyle Kara Harp Okulundan ve 1971 yılında da Piyade Okulundan teğmen rütbesiyle mezun olan Mendi, 1983 yılına kadar Türk Kara Kuvvetleri'nde çeşit birliklerde görev yaptı ve 1985 yılında Kara Harp Akademisi'nden mezun olarak kurmay subay oldu. Kurmay subay olduktan sonra sırasıyla Muğla'da Piyade Tabur Komutanlığı, Maltepe Askeri Lisesi'nde Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü ve 70. Piyade Tugayı Kurmay Başkanlığı yaptı. Daha sonra 1992 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesine atandı. Bu komutanlık bünyesinde 1992-1994 yılları arası Okul Komutanlığı, 1994-1996 yılları arası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, 1996-1997 yılları arası 4. Özel Kuvvet Alay Komutanlığı ve 1997-1998 yılları arası Özel Kuvvetler Komutan Yardımcılığı yaptı.

1998 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 1998-2000 yılları arası 1. Komando Tugay Komutanlığı, 2000-2002 yılları arası KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yaptı.

Mendi, 2007 yılında Korgeneral rütbesine terfi etti ve Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı ve Denetleme Başkanlığına (ATASE) atandı. Daha sonra bu rütbede sırasıyla Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'nda Muharebe ve Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı ve Eğitim Kolordu Komutanlığı ve 8. Kolordu Komutanlığı yaptı. 2012 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti ve 2. Ordu Komutanlığı'na atandı. 2014 yılında Ege Ordusu Komutanlığı'na, 2015 yılında da Jandarma Genel Komutanlığı'na atandı. 2016 yılında Yüksek Askerî Şura kararları ile yaş haddi nedeniyle 65 yaşında TSK'dan emekli oldu.

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