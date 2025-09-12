Eski karısını eşarbıyla ve yastıkla boğup polise teslim oldu



Olay, gece 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Örnekköy Caddesi üzerindeki 3 katlı apartmanın giriş katına yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 hafta önce yeni evine taşınan Hanım Biçer (30), eski eşiyle Hızır Ç. (32) birlikte evine geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hızır Ç., eski eşini eşarbıyla boğup ardından yastıkla yüzünü kapattı. Yaklaşık 3 saat sonra evden çıkan Hızır Ç., kayıplara karıştı. Olaydan 16 saat sonra eşinin kardeşini arayıp, ‘eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım' demesi üzerine, yapılan ihbar neticesinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİSE TESLİM OLDU



Hızır Ç., Döşemealtı Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu. Adrese gelen Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler ise Hanım Biçer'i evin içinde hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Biçer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

"TEKRAR GÖRÜŞTÜĞÜMÜZÜ AİLENE SÖYLERİM DEDİ"



Öte yandan, polise teslim olan cinayet zanlısının ilk sözlü ifadesinde eski eşinin kendisine "tekrar görüştüğümüzü ailene söylerim" şeklinde tehdit ederek para istediğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, tartışma sonrasında boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.



Biçer'in cansız bendeni Olay Yeri İnceleme Ekipleri ve savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.