Eski kaşar nasıl üretiliyor? Tadıyla büyülüyor, Kars’ın altın lezzeti!

Kars’ın bereketli bitki örtüsünde yetişen büyükbaş hayvanların sütleri, titizlikle işlenerek eşsiz Kars eski kaşar peynirine dönüştürülüyor.

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Bozyiğit köyünde, temiz havası ve doğal bitki örtüsüyle öne çıkan bölgede hayvancılık yapan üreticiler, günlük taze sütleri mandıralara ulaştırıyor.

Mandıralarda geleneksel yöntemlerle işlenen süt, silindir haline getirilip üç ay serin ortamda dinlendiriliyor. Sonra çuvallara sarılan peynirler, bir yıl boyunca buzhanede olgunlaşmak üzere bekletiliyor. Bu özenli sürecin sonunda Kars eski kaşar peyniri, yurt içinde toptan ve perakende satışa sunuluyor.

Bozyiğit Köyü’nde kaşar üreten Ozan Can Göksü, 1994’te kurulan aile işletmesini ikinci kuşak olarak devam ettirdiğini ifade etti.

Üretim süreci hakkında bilgi veren Göksü, "Sabah sütleri topladıktan sonra mandıraya getirip süt kabulüne alıyoruz. Ardından telleme ve doğrama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Peynirin olgunluğunu kontrol ettikten sonra, 80 derece kaynar suda haşlıyoruz. Sonrasında gramajlama işlemine geçiyoruz; peynirleri 1 kilo, 2 kilo ve 13 kilo olarak ayırıyoruz." dedi."

3 AY SOĞUK ORTAMDA DİNLENDİRİLİYOR"

Kaşar Peyniri 3 ay soğuk ortamda muhafaza ettiklerini ifade eden Ozan Can Göksü, "Kalıplarda 24 saat beklettikten sonra dinlendirme bölümüne alıyoruz. Burada yaklaşık 3 ay soğuk ortamda dinlendirilen peynirleri, 5'li şekilde çuvallara sararak buzhaneye kaldırıyoruz. Ortalama 68-70 kg arasında olan bu kaşar peynirlerini bütün şehirlerimize toptan ya da perakende olarak gönderiyoruz" diye konuştu.

Kars eski kaşarı, doğal üretim süreci ve lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.

Tescilli Kaşar Peyniri yurt içinde de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kaşarlar kargolarla 81 ile gönderiliyor.