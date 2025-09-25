Eski kavganın bedeli ağır oldu! Otomobilinde kurşunladı

Adana’nın Seyhan ilçesinde kaldırımda gördüğü husumetlisini tabanca ile vurdu. Olay sonrası yakalanan şüpheli ilk ifadesinde bir süre önce kavgada beni dövdüğü için vurdum dediği öğrenildi.

Olay, 8 Eylül'de gece saatlerinde Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman A., iddiaya göre bir süre önce kendisini darbeden Mehmet Ali K.'yi kaldırımda görünce otomobilinden tabanca ile ateş açtı. Bacağına kurşun isabet Mehmet Ali K. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İlk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ali K., tedavisinin ardından taburcu edildi.

OTOMOBİL DE KURŞUNLAMIŞ

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Süleyman A.'nın daha önce de başka bir husumetlisinin otomobilini kurşunladığını belirledi. Harekete geçen ekipler, Süleyman A.'nın aracını olayın yaşandığı mahallede durdurdu. Şüpheli ile araçtaki Reyhan Nur A. (22) ve Mehmet G. (33), gözaltına alındı.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Otomobilde arama yapan polis, ruhsatsız tabanca, çelik yelek, 2,69 gram amfetamin, 2,2 gram metamfetamin, 43 gram bonzai ile 47 uyuşturucu hap ele geçirdi. Süleyman A.'nın evinde de 1'i otomatik 2 ruhsatsız tabanca bulundu. Emniyete götürülen Süleyman A., sorgusunda, "Mehmet Ali, bir süre önceki kavgada beni dövdü. Bu nedenle husumet güttüm. Olay günü görünce dayanamayıp, vurdum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Süleyman A. ile Mehmet G. tutuklandı, Reyhan Nur A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

