Eski kaymakama 70 yıl hapis cezası

Adana’da, ihale varmış gibi göstererek bazı kişilerden para aldığı iddiasıyla dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 70 yıl hapis ve 601 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

DURUŞMADA SEGBİS İLE KATILIM

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Kılıç cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanık Ö.A., tanıklar, müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken, tutuksuz sanık P.Y. duruşmaya katılmadı.

SAVCININ HAPİS TALEPLERİ

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, Mustafa Kılıç’ın “kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan 16 kez olmak üzere 160 yıla, Ö.A’nın 9 kez olmak üzere 90 yıla ve P.Y’nin tek dolandırıcılık eylemi nedeniyle 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

KILIÇ’IN SAVUNMASI

Sanık Mustafa Kılıç, savunmasında suçlamaları reddederek, “23 yıllık meslek hayatımda yasa dışı hiçbir işe karışmadım. Görev süremde doğrudan temin yapıldı, ihale söz konusu değil. İhale denilerek olay saptırılıyor. Kaçma şüphem yok, gözaltı kararı çıktığında Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne kendim gittim. Kimseyi dolandırmadım. Hesap hareketlerim bilirkişi tarafından incelensin. Alacaklılara paralarını ödeyeceğim. Dolandırıcılığa teşebbüs bile etmedim. Zihinsel engelli kızım bakıma muhtaç, tahliye ve beraat talep ediyorum” dedi.

Ö.A’NIN İDDİALARI

Diğer sanık Ö.A. da suçlamaları kabul etmeyerek, “Kimseye ‘Cumhurbaşkanlığı’nda çalışıyorum’ demedim. Mustafa Kılıç’ın makamına girip çıkmadım, özel kalem bölümünde normal vatandaş gibi bekledim. Firmaların kaymakamla tanışma talepleri oldu, ama parasal ilişkilere karışmadım. Kılıç tarafından kullanıldım ve ortaya atıldım. Kimsenin parasını almadım, tahliye ve beraat istiyorum” şeklinde savunma yaptı.

MAHKEME KARARI

Mahkeme heyeti, Mustafa Kılıç’ı “kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan 70 yıl hapis ve 601 bin lira adli para cezasına, Ö.A’yı ise 50 yıl 10 ay hapis ve 408 bin lira adli para cezasına mahkum etti. Tutuksuz sanık P.Y. hakkında ise “suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmadığı” gerekçesiyle beraat kararı verildi. Sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedildi. Ayrıca, Mustafa Kılıç hakkında “belgede sahtecilik” suçundan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

İDDİANAMENİN KAPSAMI

Mustafa Kılıç, 12 Eylül 2022 ile 24 Ağustos 2023 tarihleri arasında Yüreğir’de kaymakamlık görevini yürütmüştü. İddianamede, Kılıç’ın “kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan 16 kez olmak üzere 160 yıla, Ö.A’nın 9 kez olmak üzere 90 yıla ve P.Y’nin 2 kez olmak üzere 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.