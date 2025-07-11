Eski Kayserisporlu oyuncu Gökhan Ünal Erciyes 38'in başında

Kaynak: İHA
Eski Kayserisporlu oyuncu Gökhan Ünal Erciyes 38'in başında

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü Teknik Direktör Gökhan Ünal ile anlaştı.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Erciyes 38 FK’nin yeni Teknik Direktörü Gökhan Ünal oldu. Ferhat Timoçin ile yolların ayrılmasının ardından Kayserispor’un efsane oyuncusu olan Gökhan Ünal bu kez Teknik Direktör olarak Kayseri’ye döndü.

Erciyes 38 Futbol Kulübünde yapılan açıklamada, "Hoş geldin Gökhan Ünal. Kral evine bu kez teknik direktör olarak dönüyor. Şampiyonluk için çıktığımız bu yolda teknik direktörlük görevi için şehrimizin efsanelerinden Gökhan Ünal ile anlaşmaya varmış bulunmaktayız. Anlaşmanın hem Gökhan Ünal'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

Son Haberler
Söke’de trafik kazası: 2 ölü
Söke’de trafik kazası: 2 ölü
Justin ve Hailey Bieber'dan iddialara yanıt! Hayranları da şaşırdı
Justin ve Hailey Bieber'dan iddialara yanıt! Hayranları da şaşırdı
Bahçeli'ye o siyasi liderden sürpriz telefon!
Bahçeli'ye o siyasi liderden sürpriz telefon!
ABD Başkanı Trump'tan 'Rusya' çıkışı: Pazartesi gününü işaret etti
ABD Başkanı Trump'tan 'Rusya' çıkışı: Pazartesi gününü işaret etti
Muharrem İnce’den gündemi yerle bir edecek iddia: Pis kokular geliyor...
Muharrem İnce’den gündemi yerle bir edecek iddia: Pis kokular geliyor...