Eski Kayserisporlu oyuncu Gökhan Ünal Erciyes 38'in başında

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Erciyes 38 FK’nin yeni Teknik Direktörü Gökhan Ünal oldu. Ferhat Timoçin ile yolların ayrılmasının ardından Kayserispor’un efsane oyuncusu olan Gökhan Ünal bu kez Teknik Direktör olarak Kayseri’ye döndü.

Erciyes 38 Futbol Kulübünde yapılan açıklamada, "Hoş geldin Gökhan Ünal. Kral evine bu kez teknik direktör olarak dönüyor. Şampiyonluk için çıktığımız bu yolda teknik direktörlük görevi için şehrimizin efsanelerinden Gökhan Ünal ile anlaşmaya varmış bulunmaktayız. Anlaşmanın hem Gökhan Ünal'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.