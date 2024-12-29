Eski Kilis belediye başkanı ve oğlunun katil zanlısı 19 yıl sonra yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eski Kilis belediye başkanı ve oğlunun katil zanlısı 19 yıl sonra yakalandı

Eski Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin ve oğlunu bir lokantada silahla öldürülen zanlı, olaydan 19 yıl sonra Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalandı.

Eski Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin ve oğlunu bir lokantada silahla öldürülen zanlı, olaydan 19 yıl sonra Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalandı.

Olay, 3 Haziran 2005 tarihinde Kilis Mercidabık Caddesi üzerindeki bir lokantada meydana gelmişti. İddiaya göre, 71 yaşındaki Ekrem Çetin ile 26 yaşındaki oğlu Cahit Çetin, Mercidabık Caddesi üzerindeki bir lokantada silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Yaşanan olayın failleri ise kaçarak izini kaybettirmişti.

OLAYIN FAİLLERİNDEN BİRİ 19 YIL SONRA YAKALANDI

Ekrem Çetin ve oğlu Cahit Çetin'in tasarlanarak öldürülmesi olayının faillerinden olan ve 2 ayrı tasarlayarak adam öldürme suçundan toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Lütfi A. isimli şahıs, Gaziantep'te İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Eski Kilis belediye başkanı ve oğlunun katil zanlısı 19 yıl sonra yakalandı

Eski Kilis belediye başkanı ve oğlunun katil zanlısı 19 yıl sonra yakalandı

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