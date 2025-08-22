Eski kız arkadaşına dehşeti yaşatmıştı: Tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi Huzur Sokak'taki bir markette çalışan N.T. (44), iş yerinde eski erkek arkadaşı A.Y'nin (34) fiziki saldırısına maruz kaldı. Market önünde eski kız arkadaşını tokatlayan saldırgan, ardından markete girerek saldırısını devam ettirdi.

Bu esnada vatandaşlar şahsı engellemek istedi. Vatandaşlara da yönelen A.Y., E.E'yi bıçakla yaraladı. Yaralı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, zanlı polis tarafından yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin akabinde çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan itiraz üzerine Kahramanmaraş'ta yeniden gözaltına alınan fail, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.