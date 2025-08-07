Eski koca ile yeni koca arasında silahlı çatışma!

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul'da bir kadının A.K. isimli yeni kocası, Ruşen A. isimli eski kocasının eşine çocukları göstermemesi üzerine ortalığı savaş alanına çevirdi. Yeni koca, eski koca arasında adeta silahlı çatışma çıktı.

Olay, dün İstanbul Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir kadın, geçtiğimiz yıllarda Ruşen A. (53) isimli eşinden boşanarak, A.K. (37) isimli adamla evlendi. Kadının eski eşi Ruşen A.'dan çocuğu bulunurken, adam çocuklarını göstermek istemedi.

Bu durum üzerine bir süredir aralarında yaşanan tartışma dün silahlı kavgaya döndü. 7 ayrı suçtan kaydı olan A.K., eski koca Ruşen A.'yı önce sokak ortasında darp etti. Ardından silahla bacağından yaraladı.

Olayın ardından kendi imkanlarıyla hastaneye giden eski kocanın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alınan yeni koca ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşanan silahlı saldırı anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

aw512469-01.jpg

aw512469-03.jpgaw512469-02.jpg

Akıllara durgunluk veren olay! Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştıAkıllara durgunluk veren olay! Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı

Eski koca restoran bastı önüne geleni bıçakladı vurdu darp ettiEski koca restoran bastı önüne geleni bıçakladı vurdu darp etti

Son Haberler
Türkiye’nin en uzun nehrinde kuraklık alarmı!
Türkiye’nin en uzun nehrinde kuraklık alarmı!
Sahte diploma tepkisi: Bu bir vatan ihanetidir!
Sahte diploma tepkisi: Bu bir vatan ihanetidir!
Eski koca ile yeni koca arasında silahlı çatışma!
Eski koca ile yeni koca arasında silahlı çatışma!
Dolar güne yükselişle başladı! İşte dolarda günün ilk rakamı (7 Ağustos 2025)
Dolar güne yükselişle başladı! İşte dolarda günün ilk rakamı (7 Ağustos 2025)
Çoraplardaki gizli tehlike! Uzmanlardan şok uyarı
Çoraplardaki gizli tehlike! Uzmanlardan şok uyarı