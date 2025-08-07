Eski koca restoran bastı önüne geleni bıçakladı vurdu darp etti

Vaka, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Mustafa Chef adlı lokantada gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, işletmede çalışan Döne A. isimli kadının bir süre önce ayrıldığı eski eşi Cumali Ç. kesici alet ve silahla mekanı bastı.

Lokantaya girip eski eşinin üzerine yürüyen Cumali Ç. ayrıldığı eşi ve yanındaki annesi Dudu A.'ya saldırdı. Eski eşini ve eski kayınvalidesini dövdüğü sırada işletme sahibi Mustafa K. ve lokantada garson olarak çalışan Cemal S. araya girerek ayırmaya çalıştı.

Bu anda bir eliyle belindeki silahı, diğer eliyle de bıçağı çekerek dehşet saçtı. Ayırmaya çalışan garson Cemal S.'yi bacağından silahla yaralayan Cumali Ç., yine ayırmaya çalışan işletme sahibi Mustafa K.'yi de bacağından bıçaklayarak yaraladı. Yaralı işletme sahibi ile garson kanlar içinde yere yığılırken, Cumali Ç. tekrar eski eşine ve eski kayınvalidesine saldırarak dövdü.

Lokantadaki müşteriler korkuyla dışarı kaçarken, silah ve kavga seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bildirim üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede zamanla yarıştı. Kulağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Dudu A., "Kızımın eski kocası geldi taradı hepimizi. Ayrıldığı eşi. Kızımın patronunu, garson çocuğu hepsini vurdu. Manyakın tekiydi" dedi.