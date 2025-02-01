Eski kocası tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandı

Kaynak: İHA
Eski kocası tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandı

Kocaeli'de bir kadın, daha yeni boşandığı eski kocası tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandı. Cani kocanın saldırdığı kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli Gölcük ilçesinde Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğba H., henüz yeni boşandığı eski eşi Tuncay A. (37) tarafından sokak ortasından çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. O anları gören mahalleli sopalarla şahsı linç etmeye çalıştı.

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Polis ekipleri havaya ateş açarak Tuncay A'yı kalabalığın elinden alarak gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen kadın yoğun bakıma alındı.

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Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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