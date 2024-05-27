Eski kocasının katlettiği Nagihan ile annesi ve kardeşi, yan yana toprağa verildi

Kaynak: DHA
Eski kocasının katlettiği Nagihan ile annesi ve kardeşi, yan yana toprağa verildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde eski eşi Nagihan Can (32), kardeşi İbrahim Can (39) ve annesi Fatma Can’ı (62) bıçaklayarak öldüren Aytunç Çakıl (34), mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çakıl, ifadesinde, eski eşinin başka biriyle evlenmek istemesini ve kızlarının velayeti konusunda anlaşmazlık yaşamalarını gerekçe göstererek cinayetleri işlediğini belirtti.

Olay, dün saat 19.30’da Sağlık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bir apartmanda gerçekleşti. Aytunç Çakıl, eski eşi Nagihan Can’ın annesi ile birlikte yaşadığı eve giderek tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Nagihan Can’ı bıçaklayan Çakıl, araya giren kardeşi İbrahim ve annesi Fatma Can’ı da bıçakladı.

Fatma Can kaçmaya çalışırken peşinden gidip bıçaklamaya devam eden Çakıl, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Fatma Can’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Nagihan ve İbrahim Can ise kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Polis, Aytunç Çakıl'ı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Tutuklanan Çakıl, emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edildi. İfadesinde, eski eşinin başka biriyle evlenmek istemesini kabul edemediğini ve kızının velayeti konusunda yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle cinayetleri işlediğini söyledi.

Nagihan, annesi Fatma ve kardeşi İbrahim Can, Salihli'nin Hamidiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

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