Eski kocaya meydan dayağı!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa'da eski eşiyle arasında problem olan bir kadın, cadde ortasında eski kocasını yere yatırarak dövdü. Çevredekiler kadını ayırmakta güçlük çekti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Bursa Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın, eski eşiyle cadde üzerinde karşılaşınca öğrenince öfkeye kapıldı.

Eski kocasını cadde ortasında yakalayan kadın, dolandırıldığını öne sürerek darp etmeye başladı.

Yere yatırdığı adamı tekme tokat döven kadını çevredeki vatandaşlar ayırmakta güçlük çekti. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, öfkeli kadını zorlukla sakinleştirirken, tarafları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Kadının "Bizi dolandırdın" dediği anlar kameraya yansıdı.

Eski kocaya meydan dayağı!

Eski kocaya meydan dayağı!

Eski kocaya meydan dayağı!

Eski kocaya meydan dayağı!

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