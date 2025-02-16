Eski koltuk sayesinde milyoner oldu. Fark ettiği detay hayatını değiştirdi

ABD'de yaşayan Justin Miller, internetten satın aldığı hasarlı deri koltuğu 50 dolara aldı. Ancak koltuk, ünlü tasarımcı Poul Henningsen imzası taşıyordu ve açık artırmada 85 bin dolara satıldı.

İKİNCİ EL KOLTUK ZENGİN ETTİ

ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan Justin Miller, internet üzerinden satın aldığı ikinci el bir tekli koltukla adeta piyangoyu vurdu. Miller, sadece 50 dolar (yaklaşık 1.800 TL) ödeyerek sahip olduğu bu koltuktan, açık artırmada tam 85 bin dolar (yaklaşık 3 milyon TL) kazanarak herkesi şaşırttı.

KOLTUK: POUL HENNINGSEN İMZALI

Miller, satın aldığı hasarlı deri koltuğun detaylarını incelerken, koltuğun ünlü Danimarkalı tasarımcı Poul Henningsen'e ait olduğunu fark etti. "Görür görmez anladım" diyen Miller, hemen İngiliz Sanat Müzayede Evi Sotheby's ile iletişime geçerek koltuğun orijinalliğini doğrulattı.

REKOR FİYATA SATTI

Koltuk, derisindeki ağır hasara rağmen koleksiyonerlerin büyük ilgisini çekti. İlk teklifler 28 bin dolar (yaklaşık 1 milyon TL) civarında başladı. Ancak açık artırma sırasında fiyat hızla yükseldi ve sonunda 85 bin dolar (yaklaşık 3 milyon TL) gibi rekor bir fiyata satıldı.