Eski komşu dehşeti! Kadın tabancayla yaraladı

Olay, saat 16.30 sıralarında Kayseri Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde bulunan parkta meydana geldi. Fahrettin Avcı ile parkta karşılaştığı eski komşusu Selmiye S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Selmiye S., yanındaki tabancayla Fahrettin Avcı'ı yaralayıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bir markete sığınan Avcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Selmiye S. ise yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir tuhafiye dükkanında polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.