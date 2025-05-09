Eski kriketçi meğer kokainciymiş

Eski Avustralya kriketçisi Stuart MacGill, kokain teminiyle bağlantılı suçlamadan suçlu bulunsa da hapis cezasından kurtuldu. 54 yaşındaki eski sporcuya, 22 ay süreli yoğun gözetim emri verildi ve 495 saatlik kamu hizmeti cezası uygulandı. Mahkeme kararı bugün açıkladı.

MacGill, kokain kullandığını ve kayınbiraderini bir uyuşturucu satıcısıyla tanıştırdığını kabul etti. Ancak Avustralya Yayın Kurumu’nun aktardığına göre, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Savcılar, Nisan 2021'de Sidney'de yaklaşık 330 bin Avustralya doları değerinde kokain alışverişi için bir anlaşma yapıldığını öne sürdü. MacGill ise sadece tanıştırıcı konumunda olduğunu savundu.

Olaylar, MacGill’in 2021 Nisan’ında kaçırıldığını ve dövüldüğünü iddia etmesiyle gündeme geldi. Polis, olay sırasında hafif yaralanan MacGill’in tıbbi tedaviye ihtiyaç duymadığını belirtti. Bir ay sonra ise olaya karıştığı tespit edilen bazı kişiler tutuklandı. MacGill, polise verdiği ifadede, ıssız bir bölgeye götürülerek silahla tehdit edildiğini söyledi.

1998 ile 2008 yılları arasında Avustralya adına 44 Test maçına çıkan MacGill, Eylül 2023’te ağır uyuşturucu temininden yargılanmaya başlamıştı.