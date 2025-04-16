Eski kulübü Tadic’i ısrarla istiyor: Jübilesi sonrası için söz bile aldı

Fenerbahçe’nin hücumunda kilit rol oynayan oyunculardan Tadic, Sivasspor’a karşı attığı gollerle bu sezon gol ve asist rakamlarında çift hanelere ulaştı. Ligde 11 gol atan ve 10 asist yapan Sırp orta saha oyuncusunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek tecrübeli oyuncunun gidişine Teknik Direktör Mourinho’nun onay verdiği belirtiliyor. Sezon sonuna kadar sadece Fenerbahçe’nin şampiyonluk mücadelesine odaklanan 36 yaşındaki oyuncu sonrasında ise teklifleri değerlendirecek.

Gelen son haberlere göre Tadic’i en çok isteyen kulüp eski takımı Ajax oldu. Hollanda devinin aylardır Sırp oyuncunun peşinde olduğu belirtilirken, Tadic’in futbolu bırakması sonrası teknik ekipte yer alma sözü aldığı öğrenildi.

Katar ve Suudi Arabistan’dan da talipleri olan Sırp oyuncunun Fenerbahçe ile yapacağı son görüşme sonrası diğer takımlarla masaya oturmak istediği gelen haberler arasında yer alıyor.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Öte yandan Tadic kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Deneyimli oyunculardan biri olduğu için sorumluluğunun büyük olduğunu belirten 36 yaşındaki oyuncu gelen eleştirileri normal karşıladı.

Tadic’in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Bunlar normal olan şeyler futbolda. Normal bir şekilde gelişen şey. Kaptanlardan, deneyimli oyunculardan birisi olduğunuzda sorumluluğunuz büyük oluyor. Sonuç iyi olmadığında teknik direktör, kaptanlar, yönetim suçlanır. Bunlar olan şeyler. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte bu tür reaksiyon olur. Burada asıl önemli olan kendinizi bilmeniz ve istikrarınız. Amacımız takım için en iyisini göstermektir. Tabii ki gol ve asist önemli ama aynı zamanda mücadele etmeniz, koşmanız, liderlik etmeniz de önemli. Bu eleştirileri normal karşılıyorum."