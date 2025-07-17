Eski kulübünden Beşiktaş'a mesaj var: Şampiyona iyi bakın!

Hollanda ekibi Feyenoord, Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü için sosyal medya üzerinden mesaj yolladı.
Eski futbolcusunun Feyenoord'da oynadığı maçlardan bir klip paylaşan kulüp, "Beşiktaş, şampiyonumuza iyi bakın" ifadelerini kullandı.
???? / ????— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 17, 2025
Take care of this champ, @besiktas! ???? pic.twitter.com/tY9oIF7Jxh
Feyenoord altyapısında yetişen Orkun Kökçü, 2023 yazında 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya transfer olmuştu. Kökçü Hollanda ekibindeki son sezonunda kaptanlık yaparken şampiyonluk yaşamıştı.