Eski kulübünden Beşiktaş'a mesaj var: Şampiyona iyi bakın!

Hollanda ekibi Feyenoord, Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü için sosyal medya üzerinden mesaj yolladı.

Eski futbolcusunun Feyenoord'da oynadığı maçlardan bir klip paylaşan kulüp, "Beşiktaş, şampiyonumuza iyi bakın" ifadelerini kullandı.

???? / ????



Take care of this champ, @besiktas! ???? pic.twitter.com/tY9oIF7Jxh