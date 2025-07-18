Eski liderin evine ve parti binasına baskın!

Brezilya Yüksek Mahkemesi, mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve ABD ile iş birliği yaparak Brezilya’ya yaptırımlar uygulamaya çalışmakla suçlanan eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun evine ve parti binasına baskın düzenlenmesi için polis gönderdi.

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Brezilya’da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya yönelik operasyonlar sürüyor. Brezilya Yüksek Mahkemesi, mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve ABD ile iş birliği yaparak Brezilya’ya yaptırımlar uygulamaya çalışmakla suçlanan Bolsonaro’nun evine ve parti binasına baskın düzenlenmesi için polis gönderdi.

Yüksek Mahkeme tarafından bugün yayımlanan karara göre, darbe girişimi iddiasıyla yargılanan Bolsonaro'nun ülkeden kaçma ihtimali nedeniyle ayağına elektronik kelepçe takılmasına karar verildi. Eski devlet başkanının sosyal medya kullanması, akşamları sokağa çıkması, yabancı yetkililerle konuşması ve elçiliklere yaklaşma yasağı getirildi.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Bolsonaro ve oğlu Eduardo’yu, ABD ile birlikte hükümete gümrük vergileri dayatmaya çalışmakla suçladı.