Eski manken Begüm Özbek yıllar sonra ortaya çıktı

1990'lı yıllarda podyumlarda fırtınalar estiren Begüm Özbek mesleğini zirvesinde her şeyi bırakıp yurt dışına çıkmıştı. 2012'de Türkiye'ye kesin dönüş yapan güzel manken yıllara meydan okuyor. İşte Özbek'in son hali...

Eski manken Begüm Özbek yıllar sonra ortaya çıktı

90'ların en gözde mankenlerinden Begüm Özbek, 2000'lerin başında kariyerini noktalayıp Amerika'ya yerleşmiş ve orada yıllarca otellerde çalışıp müdürlük yapmıştı.

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Eski manken şimdilerde yoga eğitmenliği yaparak bambaşka bir hayat sürüyor. Mesleğinin zirvesinde her şeyi elinin tersiyle iten güzel isim yıllar sonra ülkeye de dönüş yapmıştı.

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2013 yılında yogaya başlayan model eğitmen olmak için de 2017'de Hindistan'a gitmiş ve eğitmen olarak da ülkeye dönüş yapmış. Begüm Özbek bir otelde misafir ilişkileri müdürü olarak çalışırken yoga eğitmenliği de yapıyor. Özbek ayrıca sokak hayvanları için de mücadele ediyor.

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Dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalan model Begüm Özbek son haliyle dikkat çekti. Yıllara meydan okuyan güzel modelin son haline beğeni yağdı.

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