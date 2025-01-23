Eski manken Tuğba Özay’ın son paylaşımı dikkat çekti: Acillik oldum, küresel güçler tarafından zehirleniyoruz

Eski manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları dikkat çekti. Özay’ın iddiasına göre, küresel güçler tarafından zehirleniyoruz yani kimyasal püskürtme ile, Chemtrail uçaklarından saçılan kimyasallarla zehirleniyoruz! Bu her insanda farklı tepkimelere yol açıyor” dedi.

İşte Tuğba Özay’ın dikkat çeken o paylaşımı:

Değerli takipçilerim, şimdi paylaşacağım konu tüm Türkiye'yi ilgilendiren çok önemli bir konu! Normalde bu fotoğraflarımı paylaşmazdım ama konunun birebir anlatımıdır bu kareler. Lütfen dikkatlice okuyun!

İki gün önce İstanbul'dan Denizli'ye geldim. Geldiğimde ilk başta hiçbir sorunum yoktu; ancak bir süre sonra nefes alamamaya başladım. Eklem yerlerimde garip ağrılar hissettim. Dün sabah iyice kötüleştim ve nefes alamaz hale geldim. Son duyduğum ses, annemin "Seni de baban gibi mi kaybedeceğim?" diye ağlayarak sorduğu sesiydi. Herkes korkup panik oldu. Acile kaldırıldım ve doktora şikayetimi direkt belirttim: "Grip ya da soğuk algınlığı şikayetiyle burada değilim. Havadan saçılan kimyasallara vücudum reaksiyon gösteriyor ve bu yüzden nefes alamıyorum. Bana yapmanız gereken tek şey nefesimi açmak."

“HERKES VİRÜS KAPTIĞINI SANIYOR”

Bilinçli bir danışan olarak, hasta demiyorum çünkü bizler hasta değiliz, hasta ediliyoruz! Dediklerimi uyguladılar; hem burundan hem ağızdan oksijen ve ilaçlı nefes verildi. Yaklaşık iki saat içinde düzeldim. Bilinçli ve konuya hakim olmasaydım, kim bilir bana ne teşhisler konulurdu. Şu an hastaneler bu tip şikayetlerle dolu ve herkes virüs kaptığını sanıyor. Herkes üst solunum yolu enfeksiyonu yaşıyor, ilaçlar fayda etmiyor, insanlar günlerce, hatta haftalarca bu durumdan kurtulamıyor.

Ben yaklaşık 3-4 senedir bu konuyu derinlemesine araştırıyorum. Dünyadaki birçok videoyu izliyor, satılık olmayan bilim insanlarının söylemlerini dinliyorum. Babam da evimizi havalandırmak isterken dışarıdan gelen havanın etkisiyle nefes alamadığı için hayatını kaybetti. Babama bu konudan bahsetmiştim, ilk başta inanmamıştı ama daha sonra kendi deneyimleriyle hak verdi. Babam gitmeden iki gün önce anneme "Duygu, havada bir şey var, nefes aldırmıyor" demişti.

“KÜRESEL GÜÇLER TARAFINDAN ZEHİRLENİYORUZ”

Arkadaşlar, küresel güçler tarafından zehirleniyoruz! #chemtrail yani kimyasal püskürtme ile, Chemtrail uçaklarından saçılan kimyasallarla zehirleniyoruz! Bu her insanda farklı tepkimelere yol açıyor.