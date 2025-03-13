Eski Marmaris Belediye Başkanı ifadeye çağırıldı

Oktay, Sinpaş'ın Kızılbük'te inşa ettiği ve hakkında yıkım kararı verilen projesine verilen inşaat ruhsatlarıyla ilgili dün yaptığı basın açıklamasının ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi sahibi olarak ifade verecek.

Sinpaş'ın Marmaris'teki Kızılbük projesine ruhsat verdiği için eleştirilen ve dün düzenlediği basın toplantısı ile topu dönemin parti yönetimine atan eski Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ifadeye çağırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Oktay’ın hakkında soruşturma izni gelmediği için şüpheli olarak değil, bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruluyor.

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"SİNPAŞ'A RUHSATLARI CHP GENEL MERKEZİ'NE DANIŞARAK VERDİM" DEMİŞTİ

Marmaris eski Belediye Başkanı Mehmet Oktay, dün bir basın toplantısı düzenleyerek, kendisine yönelik yürütülen siyasi linç kampanyasına sert tepki göstermişti.

Oktay, proje sürecinin CHP Genel Merkezi’ne bildirilerek hukuki çerçevede ilerletildiğini vurgulayarak şunları söylemişti:

“Görev sürem boyunca CHP’nin ilkelerine bağlı kaldım. Bu projeye verilen ruhsatlar, daha önceki belediye yönetimleri tarafından da yenilenmiş, hukuki prosedürlere uygun şekilde düzenlenmiştir.

Üstelik parti yönetimi süreç hakkında defalarca bilgilendirilmiş ve onay alınmıştır. Sinpaş’a ruhsatları CHP Genel Merkezi'ne danışarak verdim. Ben her aşama da CHP Genel Merkez yönetimin onayını aldım.

Bugün gelinen noktada ise CHP Genel Merkezi 180 derece dönüş yaptı. Ruhsat vermeden önce CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’a bilgi verdim. Genel Başkan yardımcımız yasalar neyi gerektiriyorsa onu yapalım dedi. Ben de gereğini yaptım. Şimdi ne değişti de beni hedef gösteriyorlar?”

SEYİT TORUN: UCUZ SİYASİ HESAPLAR İLE İFTİRA SİYASETİNE BAŞVURDU

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise bugün yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Önceki Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a kanuna aykırı herhangi bir işlemi onaylamadığimizi, sorunlu kararlara imza atmaması gerektiğini söylemiş olmamıza karşın kendisi ucuz siyasi hesaplar ile iftira siyasetine başvurmuştur. Kendisiyle ilgili yargı sürecini başlatacağız partimiz bünyesinde hiçbir kanunsuz işleme göz yummayacağımızi bir daha saygılarımla kamuoyunun bilgilerine sunarım."