Eski menzilci anlattı: Erdoğan’ın müridi olmuşlar. Bir süre sonra Allah’tan değil şeyhten korkuyorsunuz

Menzil tarikatına 9 yaşında ailesinin vasıtasıyla girmiş olan M.O. o günleri anlattı. M.O "Şeyhlerini kızdırmaktan daha çok Erdoğan’ı kızdırmaktan korkuyorlar. Farkında olmadan Erdoğan’ın müridleri olmuşlar” dedi.

Eski menzilci anlattı: Erdoğan’ın müridi olmuşlar. Bir süre sonra Allah’tan değil şeyhten korkuyorsunuz

Menzil şeyhi Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından tarikata dair yankılar sürüyor.

Her gün yeni bir skandalı ile karşılaşılan tarikata 9 yaşında ailesi aracılığıyla girmiş olan M.O adlı eski menzilci, tarikatın içinde bulunduğu dönemleri anlattı.

HalkTv'den Fırat Fıstık'ın haberine göre; M.O tarikata girdiği ilk yıllarda çocuk olduğu için her şeyi masal sanmış.

Şeyhin varlığının normalin üzerinde kutsandığını anlatan M.O. “Bir şeyh var sürekli izliyor sizi gibi geliyor. Bir süre sonra Allah’tan korkmuyorsunuz şeyhten korkmaya başlıyorsunuz” dedi.

ŞEYHİN BASTIĞI YERİ ÖPENLER VAR

Küçük yaşta köye gittiğini belirten eski menzilci; şeyhin bindiği arabayı, bastığı yeri öpen insanlar gördüğünü söyledi.

Yaşadığı ilçede tarikat mensubu bir kişinin cenazesine şeyhin gelmediğini ve bu yaşadığıyla birlikte tarikattan soğuduğunu dile getirdi ve “Büyük bir yalana inanmışız” dedi.

İSTESE DE AYRILAMIYORLAR

Uzun süre tarikatta kaldıktan sonra ayrılma kararı alan M.O.’nun, “Tarikat kutsalını bırakmak, o boşluğu doldurmak çok zor bir şeydir” diyerek tarikattan hala ayrılamayanların ve mücadelesini sürdürenlerin varlığından söz etti.

Son seçimlerde Menzil tarikatı, Erdoğan’a desteğini açıkça duyurmuştu.

“ŞEYHTEN FAZLA ERDOĞAN’DAN KORKUYORLAR”

Eski menzilci M.O., “Bu dönem gibi bu kadar açık, aleni bir destek hatırlamıyorum. Kesinlikle görmedim. Şeyhlerini kızdırmaktan daha çok Erdoğan’ı kızdırmaktan korkuyorlar. Farkında olmadan Erdoğan’ın müridleri olmuşlar” dedi.

“FETÖ bitti, metö geldi” yaklaşımlarına ise katılmıyor. FETÖ’nün bir örgüt olduğundan, hücre yapılanmaları, ajandası olduğundan bahsederken, Adıyaman Menzil mensubu için bunların hayal olduğunu söyledi.

Öne Çıkanlar
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Piç Mehmet Paşa ve baca vergisi
Piç Mehmet Paşa ve baca vergisi
Türkiye’de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı
Türkiye’de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı
Erzurum Kongresi’nin önemi nedir? Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar neler?
Erzurum Kongresi’nin önemi nedir? Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar neler?
Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?
Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?
Son Haberler
Evin çatısına uçak düştü Dünya
Evin çatısına uçak düştü
Ünlü türkücü Zara sahnede neye uğradığını şaşırdı. Magazin
Ünlü türkücü Zara sahnede neye uğradığını şaşırdı.
Yapı Kredi'den dev kâr Ekonomi
Yapı Kredi'den dev kâr
Bunu yapmayan kiracı yandı. Bedeli çok ağır olacak Güncel
Bunu yapmayan kiracı yandı. Bedeli çok ağır olacak
Yunanistan'ın Korfu Adası'nda orman yangını çıktı Dünya
Yunanistan'ın Korfu Adası'nda orman yangını çıktı
Tutuşan otlar ormanı yaktı Güncel
Tutuşan otlar ormanı yaktı
Moskova'ya iki İHA'yla saldırı düzenlendi Dünya
Moskova'ya iki İHA'yla saldırı düzenlendi