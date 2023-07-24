Eski menzilci anlattı: Erdoğan’ın müridi olmuşlar. Bir süre sonra Allah’tan değil şeyhten korkuyorsunuz

Menzil şeyhi Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından tarikata dair yankılar sürüyor.

Her gün yeni bir skandalı ile karşılaşılan tarikata 9 yaşında ailesi aracılığıyla girmiş olan M.O adlı eski menzilci, tarikatın içinde bulunduğu dönemleri anlattı.

HalkTv'den Fırat Fıstık'ın haberine göre; M.O tarikata girdiği ilk yıllarda çocuk olduğu için her şeyi masal sanmış.

Şeyhin varlığının normalin üzerinde kutsandığını anlatan M.O. “Bir şeyh var sürekli izliyor sizi gibi geliyor. Bir süre sonra Allah’tan korkmuyorsunuz şeyhten korkmaya başlıyorsunuz” dedi.

ŞEYHİN BASTIĞI YERİ ÖPENLER VAR

Küçük yaşta köye gittiğini belirten eski menzilci; şeyhin bindiği arabayı, bastığı yeri öpen insanlar gördüğünü söyledi.

Yaşadığı ilçede tarikat mensubu bir kişinin cenazesine şeyhin gelmediğini ve bu yaşadığıyla birlikte tarikattan soğuduğunu dile getirdi ve “Büyük bir yalana inanmışız” dedi.

İSTESE DE AYRILAMIYORLAR

Uzun süre tarikatta kaldıktan sonra ayrılma kararı alan M.O.’nun, “Tarikat kutsalını bırakmak, o boşluğu doldurmak çok zor bir şeydir” diyerek tarikattan hala ayrılamayanların ve mücadelesini sürdürenlerin varlığından söz etti.

Son seçimlerde Menzil tarikatı, Erdoğan’a desteğini açıkça duyurmuştu.

“ŞEYHTEN FAZLA ERDOĞAN’DAN KORKUYORLAR”

Eski menzilci M.O., “Bu dönem gibi bu kadar açık, aleni bir destek hatırlamıyorum. Kesinlikle görmedim. Şeyhlerini kızdırmaktan daha çok Erdoğan’ı kızdırmaktan korkuyorlar. Farkında olmadan Erdoğan’ın müridleri olmuşlar” dedi.

“FETÖ bitti, metö geldi” yaklaşımlarına ise katılmıyor. FETÖ’nün bir örgüt olduğundan, hücre yapılanmaları, ajandası olduğundan bahsederken, Adıyaman Menzil mensubu için bunların hayal olduğunu söyledi.