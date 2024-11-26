Eski Merkez Bankası Başkanı açıkladı! Yeni para basılacak mı?

Gazete Pencere'den Leyla Aydoğan, Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ile röportaj yaptı ve 500 TL'lik banknotların çıkacağına dair söylentilere yönelik Durmuş'un fikirlerini aldı.

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi;

Türkiye’de tedavüldeki en yüksek kupür 200 TL’lik banknot 1 Ocak 2009’dan itibaren cüzdanlarımıza girmeye başladı.

Çıktığı dönemde enflasyon aylık yüzde 0.29 yıllık ise yüzde 9.5 seviyesinde ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) başkanlık koltuğunda Durmuş Yılmaz oturuyordu.

Şimdi ise TÜİK'in açıkladığı enflasyon yüzde 48.58...

Yeni yıla girerken 500 TL'lik banknotların basılacağı iddiası gündemde...

Peki, 500 TL’lik banknot çıkması neden önemli?

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, 500 TL'lik banknot çıkarılacağı iddialarına ilişkin Gazete Pencere'ye açıklama yaptı.

Yılmaz, 500 TL'lik banknotların çıkarılmasına ilişkin "630 milyar TL'lik emisyonunun yüzde 85'i 200 TL'lik banknotlardan oluşuyor" ifadelerini kullandı.

"YÜZLERİ YOK YENİ PARA BASMAYA"

Yılmaz, AKP hükümetinin paradan attığı 6 sıfırın 2'sinin geri geldiğini şu anda da bir üst kupür banknotların basılmasının zamanının gelip geçtiğine dikkat çekti. Yılmaz, asıl sorunun enflasyonun kontrol edilemediğinden kaynaklandığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Enflasyonları kontrol edemedikleri için yüzleri yok ve yeni para da basmıyorlar. Enflasyonu düşürseler bile 500 TL'lik banknota ihtiyaç var. Enflasyonun hiç artmaması gerekirdi."

500 TL'lik banknotların çıkmasının bankacılık sektöründeki para trafiğini biraz da olsa rahatlatacağını ifade eden Yılmaz, "500 TL'lik banknot çıkarmak sonuç, sebebe indiğimizde ise enflasyonun kontrol edilememesidir. 1000 liralık banknot çıkarmamak için enflasyonun kontrol altına alınması gerekir" diyerek şöyle devam etti.

“Bir üst kupür para basılması enflasyon nedeniyle bozulan dengelerin ve para trafiğinin biraz daha rahatlamasına yardımcı olur.”