Eski MHP Edremit İlçe Başkanı cinayet soruşturmasından tutuklandı

T24 yazarı Tolga Şardan’ın özel haberine göre, eski MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen, hakkındaki iddia kapsamında tutuklandı. Polis, firari Tugay Görmen’i yakalamak için çalışma gerçekleştiriyor. Edremit Devlet Hastanesi’nin ortopedi servisinde tedavi gören Emrah İmamoğlu, silahıyla hastaneye girip odasına kadar gelen Efe Acar tarafından öldürüldü.

NE OLMUŞTU?

Olay, Edremit’in Bostancı Köyü’nde kahvehane işleten Tugay Görmen, 27 Eylül’de gece yarısı daha önce birlikte iş yaptığı ancak sonrasında aralarında alacak/verecek meselesi olduğu bilinen eski ortağı Emrah İmamoğlu’nu köye davet etmesi ile başladı. İkili arasında başlayan tartışma büyüdü. Ardından Görmen, yanında taşıdığı tabanca ile İmamoğlu’na ateş etti. Sağ dizinden yaralanan İmamoğlu hastaneye kaldırıldı.

İmamoğlu, hastanede tedavi edilirken, 5 Ekim akşamı ikinci saldırıya uğradı. İmamoğlu’nun odasına giren bir kişi, elindeki silahla yatağında yatan İmamoğlu’na üç el ateş etti. Durumu kötüleşen İmamoğlu devlet hastanesine getirilirken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırı sonrasında tetikçi polise gelerek teslim oldu. Zanlının Efe Acar adında 22 yaşında Edremitli genç olduğu tespit edildi. İmamoğlu’na ateş etme gerekçesi olarak “ailesi hakkında konuştuğu” öne sürdü.

Savcılık soruşturmasında iki olayın ardı ardına yaşanması sonrasında zanlı Tugay Görmen hakkında yakalama kararı çıkarttı. Ayrıca, Tugay Görmen’in ağabeyi Halil Görmen hakkında da “tasarlayarak adam öldürmek” iddiasıyla yakalamak üzere karar verdi. Halil Görmen, tutuklanırken, ağabey Görmen, kısa süre öncesine kadar MHP’nin Edremit İlçe Başkanı olarak görev yapması dikkat çekti. Polis, şimdi firari Tugay Görmen, için çalışma yürütüyor.