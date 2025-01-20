Eski MHP milletvekili Atila Kaya'dan Ümit Özdağ'a destek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eski MHP milletvekili Atila Kaya'dan Ümit Özdağ'a destek

Eski MHP milletvekili Atila Kaya, gözaltına alınan Ümit Özdağ'a destek mesajı yayımladı.

23-24-25-26. Dönem MHP İstanbul Milletvekili 1997-2003 Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Atila Kaya, Özdağ'ın gözaltına alınması kararına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaya şu ifadeleri kullandı:

“Ne mümkün zulm ile bidâd ile imha-yı hürriyet
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyyetten”.

Ümit Özdağ’ın bedenini hapsettin diyelim; haykırdığı gerçekler, Türklerin kulaklarından kalplerine ulaştı; onları ne yapacaksın?!

Her Türk milliyetçisi gibi, Ümit Özdağ’ın yanındayım.

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