Eski MHP milletvekili Atila Kaya'dan Ümit Özdağ'a destek

23-24-25-26. Dönem MHP İstanbul Milletvekili 1997-2003 Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Atila Kaya, Özdağ'ın gözaltına alınması kararına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaya şu ifadeleri kullandı:
“Ne mümkün zulm ile bidâd ile imha-yı hürriyet
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyyetten”.
Ümit Özdağ’ın bedenini hapsettin diyelim; haykırdığı gerçekler, Türklerin kulaklarından kalplerine ulaştı; onları ne yapacaksın?!
Her Türk milliyetçisi gibi, Ümit Özdağ’ın yanındayım.
“Ne mümkün zulm ile bidâd ile imha-yı hürriyet— Atila KAYA (@AtilaKaya_MHP) January 20, 2025
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyyetten”.
Ümit Özdağ’ın bedenini hapsettin diyelim; haykırdığı gerçekler, Türklerin kulaklarından kalplerine ulaştı; onları ne yapacaksın?!
Her Türk milliyetçisi gibi, Ümit Özdağ’ın yanındayım. pic.twitter.com/4RtEmaj0jN