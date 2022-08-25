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Eski milletvekili Aydın Ayadın'dan Azerbaycanlı kadına büyük terbiyesizlik. Kadının çocuğu üzerine su sıçrattı diye neler söyledi

Eski milletvekili Aydın Ayaydın sahilde üzerine su sıçrattığı gerekçesiyle bir çocuğu azarladı. Ağlayan çocuğun Azerbaycanlı annesi tepki gösterince kadının üzerine yürüyen Ayaydın "Defolun gidin buradan! Gidin memleketinize eş...ler." diye bağırdı

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 17:41
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 17:43
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Eski milletvekili Aydın Ayadın'dan Azerbaycanlı kadına büyük terbiyesizlik: Defolun gidin buradan

Eski milletvekili Aydın Ayadın'dan Azerbaycanlı kadına büyük terbiyesizlik. Kadının çocuğu üzerine su sıçrattı diye neler söyledi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan eski CHP Milletvekili Aydın Ayaydınsahilde üzerine su sıçrattığı gerekçesiyle küçük bir çocuğu azarladı. Bunun üzerine Ayaydın'ın yanına gelen anne Diana Ahadpour ise "Niçin çocuğuma bağırıp ağlattınız? Bana gelip söyleseydiniz, çocuğumu niye korkutuyorsunuz?" diyerek Ayaydın'a tepki gösterdi.

ANNENİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Azerbaycanlı model Diana Ahadpour'un sözleri sonrası çılgına dönen Aydın Ayaydın, genç kadının üzerine yürüdü.

Hızını alamayan Ayaydın, "Defolun gidin buradan! Gidin memleketinize eş...ler." diye hakaretler savurdu. Ayaydın, hızını alamayıp "Defolun lan." diye bağırdı. Araya girenler olayı güçlükle yatıştırdı.

 

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Nazmi ÖLMEZYİĞİT
25.08.2022 19:38
Sn. AYAYDIN çok yanlış yapmışsınız. Çocuk dünyanın her yerinde çocuktur. Kadında dünyanın her yerinde saygı duyulması gereken annedir.  
 
merdanoğlu
25.08.2022 19:31
azeri demek biz demek sen git suriyeliler adamlara afrikalılara yüksel ve kendine de gel bu arada  
 
Erol Bozkurt
25.08.2022 18:42
Azerbaycanin evlatlari bu Vatanin öz çocuklarıdır herkes haddini bilecek Vekilde olsa  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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