Eski milletvekili Aydın Ayadın'dan Azerbaycanlı kadına büyük terbiyesizlik. Kadının çocuğu üzerine su sıçrattı diye neler söyledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan eski CHP Milletvekili Aydın Ayaydınsahilde üzerine su sıçrattığı gerekçesiyle küçük bir çocuğu azarladı. Bunun üzerine Ayaydın'ın yanına gelen anne Diana Ahadpour ise "Niçin çocuğuma bağırıp ağlattınız? Bana gelip söyleseydiniz, çocuğumu niye korkutuyorsunuz?" diyerek Ayaydın'a tepki gösterdi.

ANNENİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Azerbaycanlı model Diana Ahadpour'un sözleri sonrası çılgına dönen Aydın Ayaydın, genç kadının üzerine yürüdü.

Hızını alamayan Ayaydın, "Defolun gidin buradan! Gidin memleketinize eş...ler." diye hakaretler savurdu. Ayaydın, hızını alamayıp "Defolun lan." diye bağırdı. Araya girenler olayı güçlükle yatıştırdı.