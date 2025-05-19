Eski milletvekili hayatını kaybetti!

Kaynak: Haber Merkezi
Eski milletvekili hayatını kaybetti!

1965 yılında Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili seçilen Yusuf Ziya Bahadınlı, 98 yaşında hayatını kaybetti. Bahadınlı için 20 Mayıs Salı günü saat 10.30’da Şişli Tiyatrosu’nda cenaze töreni gerçekleştirecek.

1965 yılında Türkiye İşçi Partisi’nden TBMM’ye giren ilk sosyalist milletvekillerden biri olan Yusuf Ziya Bahadınlı, 98 yaşında yaşamını yitirdi.

1926 yılında Yozgat’ın Bahadın ilçesinde doğan Bahadınlı, eğitim hayatına köyünde başladıktan sonra Pazarören Köy Enstitüsü, Balıkesir Eğitim Enstitüsü ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü gibi kurumlarda öğrenim gördü. Türkçe ve Edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Bahadınlı, aynı zamanda Hür ve Yeni Dünya yayınevlerini kurarak uzun yıllar yayıncılık yaptı.

Sosyalizmin sorunlarını ele alan İlke ve Yeni Dünya dergilerini de çıkaran Bahadınlı, 1965 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili olarak TBMM’ye giren beş sosyalist vekilden biri olmuştu.

SÜRGÜN YILLARI VE SONRASINDAKİ SİYASİ MÜCADELE

12 Eylül 1980 darbesi öncesinde yurt dışına çıkan Bahadınlı, yaklaşık 11 yıl Avrupa’da sürgünde yaşadı. Türkiye’ye döndükten sonra Sosyalist İktidar Partisi'ne katıldı. Bu sürecin ardından 2001 yılında kurulan Türkiye Komünist Partisi saflarında siyasi mücadelesine devam etti.

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