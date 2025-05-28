Eski milletvekili hayatını kaybetti!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, eski BDP Genel Başkanı Hamit Geylani'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hatimoğulları, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Eski dönem milletvekillerimizden, çok değerli büyüğümüz Hamit Geylani’nin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. HEP’ten bugüne barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdüren Hamit Geylani’nin mücadelesini asla yarım bırakmayacağız. Yaşamını mücadele ederek, okuyarak, yazarak Kürt halkına ve Türkiye halklarına adayan Hamit Geylani’nin bıraktığı onurlu mirası taşıyacağız. Hamit abinin barışa olan inancını mücadelemizin her anında yaşatacağız."