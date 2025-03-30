Eski milletvekili hayatını kaybetti

23. dönem AKP Bingöl Milletvekili Kazım Ataoğlu, Ankara'da geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz paylaştığı taziye mesajında, "19, 20 ve 23. Dönem Bingöl Milletvekili, değerli ağabeyimiz Kâzım Ataoğlu beyin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Yaptığı hizmetlerin yanı sıra siyasi nezaketi ve beyefendi kişiliği ile gönüllerde yaşamaya devam edecektir. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

KAZIM ATAOĞLU KİMDİR?

1952'de, Bingöl'ün Genç ilçesinde doğan Ataoğlu, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. 1975-1990 yılları arasında Bingöl Lisesi, Beyşehir İmam-Hatip Lisesi, Kırşehir Eğitim Enstitüsü ve benzeri eğitim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilik yaptı.

23. Dönem AKP Milletvekilliğinin yanı sıra, 19. ve 20. yasama dönemlerinde de Bingöl Milletvekili olarak parlamentoda görev alan Ataoğlu, evli ve 4 çocuk babasıydı.

Ataoğlu'nun cenazesi yarın Bingöl'de toprağa verilecek.