Eski milletvekili hayatını kaybetti! CHP'nin acı kaybı...

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 23. dönem Samsun milletvekilliği yapan Suat Binici yaşamını yitirdi.

Uzun yıllar aktif siyasette yer alan, Vezirköprü Belediye Başkanlığı görevinde de bulunan Suat Binici'nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Binici, CHP'nin Samsun İl Başkanı ve MYK üyesi olarak da görev yapmıştı.

SUAT BİNİCİ KİMDİR?

13 Ocak 1947’de Samsun’un Vezirköprü ilçesinde doğan Suat Binici, Akpınar İlköğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Siyasi kariyerine 1977 Genel Seçimleri’nde CHP’den Samsun Milletvekili adayı olarak başlayan Binici, 1986’da Sosyal Demokrat Halkçı Parti’den (SHP) milletvekili adayı oldu. 1994-2004 yılları arasında Vezirköprü Belediye Başkanlığı yaptı. 2004-2007 yıllarında CHP Samsun İl Başkanlığı görevini üstlenen Binici, 22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri’nde CHP’den Samsun Milletvekili seçildi. 2008’de CHP 32. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne seçilerek MYK üyesi oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Binici, halkla güçlü bağları ve çalışkanlığıyla tanınıyordu.