Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 10 gün içinde cezaevine gireceğini duyurdu.

Avukatı Zilan Leventoğlu'nun kendisiyle ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan Kaya, "On güne kadar teslim olmam gerekiyormuş!" ifadelerini kullandı.

Avukat Leventoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada Kaya hakkında 2022 yılında Çanakkale Cezaevi'ndeki oğlunu milletvekili sıfatıyla ziyaret ettiği esnada çantasında telefon bulundurduğu gerekçesiyle hakkında dava açıldığını belirtti.

Leventoğlu, müvekkilinin 1,5 yıl hapis cezasına mahkum edildiğini kaydederek, "Bu karar siyasi bir intikamdır. Müvekkilimize yönelik keyfi ve hukuksuz uygulamaları kabul etmiyoruz" dedi.

Leventoğlu, cezanın cezaevinde değil ev hapsi şeklinde infaz edilmesi için gerekli başvuruları yapacaklarını duyurdu.